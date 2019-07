Brandweer neemt afscheid van kazerne in Lennik

In Lennik is de brandweer begonnen met de verhuis naar de nieuwe kazerne. Die komt in een oude Peugeotgarage aan het kruispunt van de Assesteenweg en Ninoofsesteenweg in Eizeringen. Morgen moet de nieuwe kazerne operationeel zijn. Er komt dan een einde aan 129 jaar aanwezigheid van de brandweer in het Lennikse dorpscentrum.