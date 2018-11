Brandweer verwijdert groot nest Aziatische hoornaars

In tegenstelling tot de inheemse hoornaars of wespen, is de Aziatische soort die sinds twee jaar opduikt in ons land. De AZiatisch hoornaars vormen een grote bedreiging voor ons bijenbestand. Op korte tijd kunnen ze hele kolonies uitroeien. Daarom wordt ze over heel Europa intensief bestreden.

Wanneer zo'n nest niet volledig vernietigd wordt, verspreiden de hoornaars zich en zijn in staat een exponentieel aantal nieuwe nesten te bouwen. Daarom werden het nest in Essene te lijf gegaan samen met specialisten van Honeybee Valley (Universiteit Gent).

Zij verwijderden dit jaar al zo'n 150 nesten van Aziatische hoornaars. In onze regio werden eerder al nesten verwijderd in Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Meise en Opwijk.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West