Brandweerlui uit de regio leiden Nepalese collega’s op

Firefighters 4 Nepal is het geesteskind van Johan Schots en Bert Poelmans, brandweermannen uit Steenokkerzeel en Vilvoorde, die regelmatig de Himalayastaat bezochten. Ze waren ronduit verbaasd over de bijzonder eenvoudige en niet-aangepaste kleding van hun Nepalese collega’s maar ook door het gebrek aan middelen, die daar gewoon van straat worden geplukt en geen degelijke opleiding krijgen. De brandweerlieden beschikten ook over maar één brandweerwagen die dan nog eens meer dan 50 jaar oud was.

“Via onze specifieke ervaring en knowhow kunnen we onze Nepalese collega’s heel wat bijbrengen, zonder onze wil aan hen op te leggen. Door onze kennis en ervaring met onze Nepalese collega’s te delen, kunnen we hen efficiënter laten werken, geven we ze veiligere werkomstandigheden en zorgen we ervoor dat de lokale bevolking in een veiligere omgeving kan leven”, verklaart Johan Schots, voorzitter van Firefighters 4 Nepal.

Het nut van dit initiatief werd al meteen duidelijk tijdens de vliegtuigcrash bij Kathmandu Airport op 12 maart 2018. Lokale brandweermannen waren er te zien in Belgische interventie-uitrustingen. Tijdens deze missie zullen een 60-tal mensen opgeleid worden. Naast 50 brandweerlui uit 7 korpsen gaat het om een tiental burgers uit bergdorpen waar geen brandweerkorps actief is. Op termijn wil de stichting ook een brandweerschool in Nepal uit de grond stampen.

Naast Johan en Bert maken ook Christel Matthys en Emmanuel Goossens, beiden uit Overijse, deel uit van de groep van 16 die naar Nepal is vertrokken. De Firefighters 4 Nepal hebben ook 13 ton brandweermateriaal, dat het afgelopen jaar ingezameld werd, mee. Dat zullen ze doneren aan hun collega’s in Pokhara, de tweede grootste stad van het land. Het team werd maandag op de luchthaven uitgewuifd door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, staatssecretaris Pieter De Crem en de ereconsul van Nepal.