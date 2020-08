Brantano Ternat sluit na protest personeel

De failliete schoenen- en kledingketen Brantano opent vandaag een 40-tal winkels voor de uitverkoop. In onze regio ging enkel de vestiging in Ternat vanmorgen open. Aan het filiaal in shopping center The Leaf stroomden heel wat koopjesjagers toe. Rond half 4 heeft de plaatselijk directie beslist om de winkel te sluiten na protest van de eigen winkelbedienden. Eerder dreigde burgemeester Vanderhasselt al met de sluiting van de winkel omdat niet alle wachtenden de coronamaatregelen respecteren.

Zaterdag opende 62 vestigingen van de failliete schoenen- en kledingketen Brantano de deuren voor een totale uitverkoop met kortingen van 75 procent. De eerste dag van de uitverkoop verliep chaotisch: koopjesjagers moesten uren aanschuiven, er waren te weinig personeelsleden en kassa’s.

Veilinghuis Moyersoen, dat de uitverkoop organiseert, heeft beslist om vandaag 49 vestigingen te open. De winkels in Dilbeek en Kampenhout, die zaterdag nog open waren, blijven gesloten. In onze regio opent enkel het filiaal in Ternat de deuren. "Er zal zoveel mogelijk extra personeel ingezet worden en er zullen extra kassa’s geïnstalleerd worden om nieuwe problemen te vermijden", klonk het vanmorgen bij het veilinghuis.

Toch stond er deze voormiddag al een lange wachtrij in Ternat en niet iedereen respecteert de coronavoorschriften. Burgemeester Vanderhasselt eiste dat Brantano twee extra maatregelen nam: “In de winkel moet een extra betaalterminal komen, zodat mensen sneller de winkel kunnen verlaten. Buiten moet de keten zelf extra mensen inzetten om de wachtrij in het oog te houden.” Als dat niet voor 13u gebeurde, moest de winkel sluiten.

De winkel mocht uiteindelijk openblijven, maar enkele uren later besloot de plaatselijke directie alsnog om de deuren te sluiten na protest van het eigen personeel tegen de hectische toestanden als gevolg van de massa opgedaagde kopers. “Omdat er gevreesd wordt voor schermutselingen bij klanten die vaak al uren aan het aanschuiven zijn, heb ik de politie gevraagd om ter plaatse de orde te handhaven”, verduidelijkt burgemeester Michel Vanderhasselt.

Of en wanneer de winkels in Ternat, Dilbeek en Kampenhout opnieuw opengaan, is nog niet duidelijk.