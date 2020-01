Brassband Alsemberg musiceert al 150 jaar

De brassband van Alsemberg bestaat dit jaar 150 jaar. De muziekvereniging is daarmee een van de oudste van Beersel. Het feestjaar is zondag afgetrapt in de Herisemmolen.

De locatie voor de aftrap is niet toevallig de Herisemmolen in de Beerselse deelgemeente Alsemberg. “150 jaar geleden zag de muziekvereniging het levenslicht op een van de zolders van de Herisemmolen”, vertelt voorzitter Bert Stulens. “De vereniging heette toen het Fanfare Genootschap van Alsemberg. Een paar jaar later werd dat Laurier-Chêne. Op het einde van de 19de eeuw telde de muziekvereniging meer dan 150 leden.” Midden jaren ’70 werd ze omgevormd tot brassband. “In 1975 werd aan Gust Langendries , directeur van de kersverse Rijksmuziekacademie in Alsemberg en liefhebber van de Britse brassbandsound, gevraagd om de fanfare te dirigeren. Hij aanvaardde de opdracht maar alleen op voorwaarde dat hij de fanfare kon omvormen tot brassband. En zo geschiedde…”

Het feestjaar van de brassband Alsemberg wordt vandaag ingezet met het evenement ‘Ouverture 1870’. “We maken dan de activiteiten bekend en evoceren de stichtingsvergadering van 1870”, legt Bert Stulens uit. “Voor de gelegenheid hebben we een bier laten brouwen en dat moet uiteraard geproefd worden!”

Een verslag zie je maandag in ons nieuws op RINGtv.