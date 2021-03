Broeklin krijgt groen licht van Vlaanderen

Het dossier sleept al jaren aan. In de oude industriezone van Machelen wou Uplace het gelijknamige shoppingcomplex neerpoten, maar na vele juridische procedures veranderde de projectontwikkelaar het geweer van schouder. Ingenieur-architect Alexander D'Hooghe tekende daarop de werkwinkelwijk Broeklin uit. Die zal onder andere bestaan uit maakwinkels, kmo-units en een park. Het project zal zo'n 500 miljoen euro kosten. Broeklin krijgt groen licht van de Vlaamse overheid, al koppelt het wel enkele voorwaarden aan de vergunning die het aflevert.

Zo moet Broeklin tijdens de openingsuren een shuttledienst voorzien tussen het station van Vilvoorde en de site en moet er een jaarlijks actieplan komen waarbij sensibilisering rond de modal shift een grote rol moet spelen. "Ook de impact van de mobiliteit op de luchtkwaliteit zal continu gemonitord moeten worden. Als die impact door Broeklin nefaste gevolgen blijkt te hebben, zal het aantal parkeerplaatsen met meer dan 1.000 parkeerplaatsen verder verminderd moeten worden", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).



Crevits: "Nieuwe toekomst voor Vlaamse Rand"

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat Broeklin groen licht krijgt. “Ik vind het belangrijk dat verloederde sites zoals deze in de Vlaamse Rand een nieuwe toekomst krijgen. Het is goed dat er nu een groot draagvlak gevonden is voor het project. Er zijn duidelijke garanties ingebouwd dat het project complementair is aan de ontwikkelingen van de handelskernen van de naburige steden en gemeenten", aldus Crevits.