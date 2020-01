Bromfietser overleden op Ninoofsesteenweg

Deze middag is een dode gevallen op de Ninoofsesteenweg (N28) in Gooik. De oorzaak van het overlijden wordt nog onderzocht. De weg is momenteel afgesloten voor alle verkeer.

Rond 13 uur werd het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen op de Ninoofsestenweg in Gooik, op de grens met de Ninoofse deelgemeente Neigem. De vrouw lag naast een bromfiets. Het is nog niet duidelijk of er een ander voertuig betrokken was bij het ongeval of het om een natuurlijke dood gaat.

De Ninoofsesteenweg is afgesloten tussen de kerk van Neigem en het kruispunt met de Strijlandstraat in Gooik. Een vekeersdeskundige van het parket Halle-Vilvoorde is ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Op de steenweg gebeurden al vaker ongelukken met dodelijke afloop.

Foto: Ninofmedia