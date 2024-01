“Een perfecte storm”, zo omschrijft 3 Fonteinen de situatie. Een dalende vraag, krimpende export en peperdure energiekosten dwingen de brouwerij tot de drastische beslissing om een deel van de ploeg te laten gaan. De brouwerij laat weten te blijven vasthouden aan haar waarden en dus traditioneel te blijven brouwen. Ook al zorgt dat voor een hogere productiekost met meer mankracht. Marktkenners zeggen dat brouwerij 3 Fonteinen zichzelf zo uit de markt heeft geprijsd.

Volgens de Belgische federatie van Bierbrouwers was 2023 voor de hele sector geen goed jaar. In die markt moeten geuze en lambiek vechten om een plekje. Toch mag je de situatie van 3 Fonteinen niet veralgemenen, klinkt het bij andere geuzestekers. Want ook al zag Brouwerij Boon in Lembeek de verkoop ook dalen, volgens hen is er geen crisis.

