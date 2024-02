Brouwerij Palm stoomt leerlingen hotel- en toerismescholen klaar voor 12de AEHT Cornet Trophy

Eind februari vindt de 12 de editie van de AEHT Cornet Trophy plaats. Dat is een wedstrijd voor leerlingen van hotel- en toerismescholen. Ook de hotelscholen Campus Wemmel en COOVI nemen deel. Om de leerlingen goed voor te bereiden vond er een demodag plaats bij Brouwerij Palm in Steenhuffel. “De brouwerij biedt studenten met een horecaopleiding de kans om hun vaardigheden op het vlak van bier en gastronomie aan te scherpen”, aldus PR-manager Peter Buelens.

De AEHT Cornet Trophy telt vier wedstrijddisciplines: culinary arts, restaurant service, pastry en tourist destination. Om de leerlingen van de hotel- en toerismescholen klaar te stomen voor de wedstrijd, organiseerde Brouwerij Palm een contactdag. Terwijl de leerlingen deelnamen aan workshops en infosessies leerden ze elkaar al wat kennen. Dat is belangrijk, want elke deelnemer vormt een team met een leerling van een andere school. Op korte tijd moeten ze samen een recept of presentatie uitwerken, de taken verdelen en op elkaar afstemmen. Dat maakt de wedstrijd bijzonder.

De 12de editie van de AEHT Cornet Trophy vindt op 28 en 29 februari en op 1 maart plaats. Elk jaar is een andere hotel- of toerismeschool gastheer. Dit jaar vindt de wedstrijd plaats in Hoogstraten.