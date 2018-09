Brouwerij Timmermans kan blijven brouwen in hartje Itterbeek

John Martin nam in 1993 brouwerij Timmermans en huurde sindsdien de historische gebouwen aan de Kerkstraat, in het hart van Itterbeek. Een tijdje terug had de eigenaar - een telg uit de brouwersfamilie Timmermans - beslist om het pand niet meer te verhuren nadat het huidige huurcontract af zou lopen. De eigenaar zag meer heil in een vastgoedproject, waardoor de oudste lambiekbrouwerij ter wereld tegen de vlakte zou gaan.



Het zou niet alleen een gedwongen verhuis betekenen voor de brouwerij, maar volgens de brouwerij ook een totaal ander product met zich meebrengen. De smaak van de geuze- en lambiekbieren worden namelijk bepaald door bacteriën die alleen in de Zennevallei in de lucht hangen en het gebruik van oude machines die Timmermans gebruikt. Uit vrees dat de bieren een totaal andere smaak zouden krijgen, startte John Martin een heuse reddingsoperatie.



Met succes. Na een lange strijd – er moest zelfs een bemiddelaar aan te pas komen om beide partijen te verzoenen – heeft John Martin de sloop van de gebouwen kunnen afwenden en het historisch pand aangekocht. Het bedrijf heeft ook een aanvraag in om de eeuwenoude brouwerij – daterend uit 1702 - te laten erkennen als cultureel erfgoed, waardoor een afbraak in de toekomst nagenoeg onmogelijk wordt.



Brouwerij Timmermans brouwt jaarlijks 23.000 hectoliter en exporteert haar bieren onder meer naar de Verenigde Staten, Rusland, Italië en Spanje.