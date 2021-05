Brouwerijen draaien op volle toeren

Binnen drie dagen opent de horeca na zeven maanden opnieuw de deuren. Sinds de cafés in Engeland open zijn, vloeit het bier op de terrassen er zo rijkelijk dat er bierschaarste dreigt. De brouwers in onze regio zien geen grote problemen. De brouwerij van Palm in Steenhuffel bijvoorbeeld draait al enkele weken op volle toeren.

12 miljoen consumpties op fles of op vat staan te wachten in de magazijnen van Palm om verdeeld te worden. De brouwerij in Steenhuffel draait al enkele weken op volle toeren. “Van zodra dat er sprake was van een heropening van de horeca op 8 mei, zijn we begonnen met het opbouwen van onze stock”, zegt Peter Buelens van Palm in Het Laatste Nieuws. “Onze magazijnen zijn bijna volledig gevuld, dus we kunnen probleemloos aan de vraag voldoen, ook al is die momenteel heel groot.”

In Engeland ligt de verkoop van gerstenat 12% hoger dan voor de coronacrisis. En dat ondanks dat alleen de terrassen open zijn. Palm is al enkele weken aan het brouwen omdat enkele van de hun bieren ook een tijdje nodig hebben zodat ze kunnen hergisten op fles. Ook de brouwerijen van Alken-Maes in Kobbegem en Opwijk, waar onder meer Mort Subite en Grimbergen gebrouwen wordt, draaien op 100% capaciteit om aan de vraag te voldoen.