Brouwerijen scoren op Brussels Beer Challenge

Vooral de prestatie van Brouwerij Boon is uniek. In de categorie ‘Speciality Beer: Old style Gueuze-Lambic’ bezette de brouwerij uit Lembeek het volledige podium met drie verschillende bieren. Het won brons met de Geuze Marriage Parfait, zilver met de Oude Geuze Boon Black Label en goud met Oude Geuze Boon VAT 108. Het is de eerste keer dat een brouwerij in de geschiedenis van de wedstrijd daar in slaagt.

Brouwerij Oud Beersel ging met twee prijzen naar huis. de Oude Kriek van Oud Beersel sleepte een gouden medaille in de wacht in de categorie ‘Old style Fruit-Lambic’ en de Oud Beersel BZART Lambiek 2016 behaalde goud in de categorie van de ‘Brut Beers’. Bovendien kreeg de BZART Lambiek als 'beste Belgische bier' ook de ‘Belgische revelatie’-award.

Palm Belgian Craft Brewers won brons met de Steenbrugge Dubbel Bruin in de categorie ‘Trappist style dubbel’. Het abdijbier wordt gebrouwen in Steenhuffel. Brouwerij Dok’s uit Asse tot slot won met DOK’S BRUIN zilver in de categorie ‘Dark Ale : Brown Ale’.

Dit jaar namen meer dan 1.500 bieren uit 48 landen deel aan de Brussels Beer Challenge. Drie dagen lang werden de bieren blind geproefd en beoordeeld door een panel van 88 internationaal gerenommeerde bierexperts.