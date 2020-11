Brucargo bereidt zich voor op transport van coronavaccins

Verschillende farmareuzen stuurden de voorbije dagen hoopvolle berichten de wereld in over de ontwikkeling van hun coronavaccin. Miljoenen van die vaccins zullen straks vervoerd worden via Brussels Airport. Op de luchthaven van Zaventem zijn ze zich al enkele maanden aan het voorbereiden op die taak.

Doordat ons land een sterke farmaceutische economie heeft, wordt de luchthaven van Zaventem naar voren geschoven als belangrijk draaischijf in de verdeling van coronavaccins over de hele wereld. Op de vrachtluchthaven Brucargo bereiden ze zich al enkele maanden voor op die taak. “Speciaal voor het COVID-19 vaccin hebben de taskforce BRUcure in het leven geroepen”, zegt Arnaud Feist van Brussels Airport. “Die moet samen met de grote vaccinproducenten een correct en snel transport op onze luchthaven garanderen.”

Brussels Airport beschikt over 30.000 vierkante meter temperatuurgecontroleerde ruimtes. Geen enkele andere luchthaven in Europa heeft die capaciteit. “Het COVID-19 vaccin verhaal toont eens te meer de sterkte van Brucargo. Onze cargogemeenschap beschikt over een robuust logistiek platform aanbieden om alle types COVID-19 vaccins op verschillende temperaturen te importeren en exporteren. Onze bedrijven staan ten dienste van de volksgezondheid”, zegt Geert Keirens van Air Cargo Belgium.