Brug Drasop open voor fietser en voetganger

De brug aan de Drasop is opnieuw open voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten. Op 1 augustus raakte de brug zwaar beschadigd bij een zwaar verkeersongeval.

Op 1 augustus brandde een vrachtwagen op de Ring rond Brussel uit net onder de brug, met alle gevolgen vandien. Een maand lang werd de brug volledig afgesloten. Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu beslist dat fietsers en voetgangers over de brug mogen.

Uit onderzoek blijkt dat de brug stabiel genoeg is om hen door te laten. Gemotoriseerd verkeer is nog niet welkom. Vorige week vertelde de Halse burgemeester Dirk Pieters aan RINGtv dat de brug 'heel zwaar beschadigd is, maar verder onderzoek nodig is om de toekomst van de brug te bepalen. Daarbij wordt onderzocht of de brug hersteld zal worden, of volledig afgebroken.'

Agentschap Wegen en Verkeer liet weten dat dat onderzoek maanden in beslag kan nemen. Tot dan blijft de brug afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.