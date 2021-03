Brug Humbeek SAS gaat twee maanden dicht

De werkzaamheden aan de brug beginnen op dinsdag 6 juli. Het einde is voorzien op zondag 5 september. “We hebben rekening gehouden met de kermis en de jaarmarkt van Humbeek SAS en het begin van het nieuwe schooljaar”, duidt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “In de zomer is het langer licht en dus kan er ook langer gewerkt worden. In tegenstelling tot ’s nachts wordt er tijdens het weekend wel gewerkt.” Op die manier wil de gemeente garantie bieden dat de werkzaamheden op tijd afgerond zijn.

De aannemer heeft vorige zomer ook de elektromechanische aandrijving van de Brielenbrug in Tisselt vernieuwd. “Die brug was de eerste twee weken na de werkzaamheden enkele keren defect. De aannemer heeft daaruit lessen getrokken voor de herstelling van de Humbeeksasbrug”, aldus Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Omleiding

In 2019 was de brug enkele maanden afgesloten, omdat een boot de brug beschadigd had. Ook deze zomer zal er geen wegverkeer over de brug mogelijk zijn. “Voor fietsers en voetgangers zal er zoals twee jaar geleden een veerdienst zijn tussen 6 uur ’s ochtends en middernacht”, verduidelijkt Roosen. “Het omleidingstraject voor autoverkeer en vrachtvervoer zal opnieuw opgesplitst worden.”