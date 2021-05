Brussel en Pajottenland opgeschrikt door luide knal

Rond kwart voor 11 vanmorgen was er een grote knal te horen in Dilbeek en in het volledige westen van Brussel tot in het Pajottenland. Heel wat mensen signaleren op sociale media ze het geluid hoorden en zelfs dat hun huis of auto even trilde. Volgens de Brusselse brandweer zou het gaan om legervliegtuigen. Die info komt van de controletoren van de luchthaven in Zaventem. Zowel de politie als de brandweer kregen geen oproepen van burgers binnen.