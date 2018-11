Brussel plant internationaal busstation vlakbij grens Sint-Pieters-Leeuw

Het internationaal busstation moet straks reizigers van onder andere FlixBus en Eurolines ontvangen. Het station komt er wel niet voor 2023. Pas dan recupereert Brussel een stukje grond van de huidige parking Lennik waarop het het station wil bouwen.

Brussel wil met de bouw vermijden dat internationale busmaatschappijen zich vastrijden in het centrum van de hoofdstad. Nog volgens het Gewest is de locatie ideaal omdat de Brusselse metro en ook het op- en afrittencomplex naar de Ring rond Brussel vlakbij ligt.

Anderlecht is alvast tegen de plannen. Volgens hen is de plek niet geschikt voor de bouw van een internationaal busstation. In 2019 wil Brussel starten met een architectuurwedstrijd voor het busstation.