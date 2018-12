Brussel start proefproject met Zemstse dodehoekverklikker SofAlert

De SofAlert werd bedacht door Kato, Jente en Eline, drie schoolvriendinnen van Sofie De Ridder. De 12-jarige Zemstse kwam in juni 2016 in Eppegem om het leven bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen. De vriendinnen zetten samen met de ouders van Kato hun idee om in echte prototypes van de dodehoekverklikker. Begin dit jaar waren die klaar.



Brussel is overtuigd van het potentieel van de SofAlert. Staatssecretaris Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) kent een subsidie toe voor een proefproject voor de helft financiert. Samen met inbreng van sponsors en eigen kapitaal kan Detectin Traffic uit Hofstade, het bedrijfje achter SofAlert, de dodehoekverklikker uittesten in echte verkeerssituaties. Voor de zomer van 2019 zou de SofAlert getest worden bij 50 tot 100 fietsers.



De SofAlert onderscheidt zich volgens Debaets doordat het vanuit het oogpunt van de fietser vertrekt. De verklikker werkt ook met een slim systeem. Zo zal die enkel de fietser een geluid- en lichtsignaal geven als er echt gevaar dreigt. Het is de bedoeling dat de SofAlert verder ontwikkeld wordt, zodat die op de markt kan gebracht worden en op termijn niet alleen de fietser waarschuwt, maar ook auto- en vrachtwagenbestuurders.



Om de dodehoekverklikker verder op punt te stellen, is er een crowdfunding gestart. Daarmee is al zo’n 11.000 euro opgehaald van de 75.000 euro die nodig zou zijn voor de kosten van ingenieurs en ontwerpers.