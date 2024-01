Make-up die niet langer verplicht is voor vrouwen en niet meer verboden is voor mannen, haarstijlen en juwelen die niet meer gendergebonden en tatoeages die zichtbaar mogen zijn. Brussels Airlines gooit tal van richtlijnen overboord. Het doet dat naar aanleiding van de nieuwe uniformen die het personeel zal dragen.

Tijdens een modeshow voor het personeel en de pers werden de nieuwe uniformen aan de wereld voorgesteld. Vanaf 1 maart zullen de uniformen door meer dan 2.600 medewerkers gedragen worden, aan boord van de vliegtuigen en door het luchthavenpersoneel. Ze zijn ontworpen door Gabrielle Szwarcenberg, een jonge designer van de Antwerpse modeacademie.

“Ik wilde een ontwerp maken dat elegant en gesofisticeerd is, dat in de eerste plaats zeer praktisch is om te dragen. Daarom introduceren we rolkragen en sneakers, items die enorm comfortabel zijn. Doorheen het design ga je ook subtiele referenties vinden naar Belgische iconen, zoals het Atomium op de sjaaltjes en in de binnenvoering van de blazers”, klinkt het bij de designer.

Er werd ook samengewerkt met verschillende Belgische merken, innovatieve materialen, zoals druiven en cactussen maken het uniform duurzamer. “De nieuwe uniformen zijn perfect in lijn met het DNA van Brussels Airlines: de Belgitude, de samenwerking met jong talent, een focus op duurzaamheid en inclusiviteit. Ik kan niet wachten om de uniformen te zien in de luchthaven en aan boord van onze vliegtuigen”, zegt Tilman Reinshagen van Brussels Airlines.

Samen met de uniformen lanceert Brussels Airlines inclusievere regels voor het personeel. Er zijn nog enkele regels, maar op vlak van haarstijl, make-up en juwelen maakt de maatschappij geen onderscheid meer in gender. Zo zullen mannen een sjaaltje en oorringen mogen dragen, vrouwen moeten niet meer verplicht rode lippenstift aandoen. Het personeel mag voortaan ook tatoeages tonen, al mogen ze niet aanstootgevend zijn voor de reizigers.

“We evolueren mee met de samenleving. Brussels Airlines heeft als missie dat iedereen zich thuis kan voelen, en dat geldt dus ook voor de medewerkers”, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij.