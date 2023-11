Brussels Airlines verwelkomt nieuw vliegtuig dat 50 procent stiller is dan vorige generatie

Voor het eerst in de geschiedenis van Brussels Airlines komt er een fabrieksnieuw toestel in de vloot, een Airbus A320neo. Het nieuwe toestel is niet alleen energiezuiniger, maar ook beduidend stiller. Vanmiddag streek het vliegtuig voor het eerst neer op Brussels Airport. In de omgeving van de luchthaven verzamelden meer dan honderd vliegtuigspotters op de platformen om de aankomst vast te leggen.

De nieuwe Airbus A320neo van Brussels Airlines vloog vanuit Toulouse voor het eerst naar Zaventem. Voor het eerst ging de vliegtuigmaatschappij het toestel zelf ophalen bij de vliegtuigbouwer. De A320neo verbruikt tot 20 procent minder brandstof, produceert minder CO2-uitstoot en is 50 procent stiller dan de vorige generatie vliegtuigen. Tegen eind volgend jaar vervangen vijf van die vliegtuigen de kleinere A319 in de vloot van Brussels Airlines. “De komst van het toestel is niet alleen een goeie zaak voor Brussels Airlines zelf, maar ook voor het milieu en voor de omwonenden van de luchthaven,” stelt Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines.

De komende weken ondergaat het toestel nog de laatste aanpassingen in de hangar van Brussels Airlines en over een paar weken volgt de eerste commerciële vlucht. “Het moderniseren van onze vloot is van cruciaal belang om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit is een mijlpaal in onze geschiedenis en we zijn vandaag bijzonder trots,” aldus von Boxberg.

Spotters

Op het spottersplatform in Steenokkerzeel, vlakbij de luchthaven, verzamelden meer dan honderd vliegtuigfans om de eerste landing van de Airbus A320neo van nabij mee te maken. Zij werden niet alleen getrakteerd op een mooie landing van het toestel, maar ook op een symbolisch geboortekaartje van het gloednieuwe vliegtuig.