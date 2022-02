Brussels Airlines werft bijna 300 nieuwe medewerkers aan

Brussels Airlines ziet het aantal boekingen voor deze zomer toenemen. De luchtvaartmaatschappij breidt daarom haar vloot uit en zoekt nieuwe werknemers. “We werven 180 cabinepersoneelsleden aan. De functies hebben we in eerste instantie aangeboden aan ex-medewerkers die hun contract niet verlengd zagen door de pandemie”, voegt CEO Peter Gerber toe. “Op Brussels Airport zullen 40 check-in en boarding agenten ons team versterken.”​

De luchtvaartmaatschappij stelt ook meer dan 20 vacatures open voor de vliegtuigonderhoudsafdeling. “We zoeken zowel ingenieurs, vliegtuigtechnici als klusjesmannen. Ervaring in de luchtvaart is niet voor iedere functie een must”, gaat Gerber voort. “Voor ons hoofdkantoor in Brussel zoeken we nog eens 66 administratieve profielen.

Foto: Brussels Airlines