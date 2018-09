Brussels Airport breekt records

Brussels Airport brak deze zomer alle records. Het kreeg in juli en augustus meer dan 5,2 miljoen passagiers over de vloer, dat zijn er 200.000 meer dan in de zomer van 2017.

In de maand juli werd het grootste aantal passagiers ooit geregistreerd, in augustus naderde de luchthaven de kaap van 2,5 miljoen passagiers. Dat is voor augustus een groei van 3,4 % in vergelijking met vorig jaar. Het vrachtvervoer steeg met 7 % ten opzichte van augustus 2017.

Brussels Airport verklaart de goede cijfers van de zomer door de succesvolle vliegtuigvakanties, in het bijzonder naar bestemmingen als Turkije, Egypte en Tunesië. Ook is er een aanhoudend sterke groei van de langeafstandsvluchten met 16 % ten opzichte van augustus 2017.