Brussels Airport Fund kent steun toe aan duurzame projecten in de buurt van de luchthaven

De eerste projecten die steun zullen krijgen van het Brussels Airport Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zijn geselecteerd. Het Fonds werd in 2023 opgezet om organisaties in de omgeving te steunen voor het opzetten van duurzame projecten. Drie projecten uit Grimbergen zijn geselecteerd.

Brussels Airport steunt al langer goede doelen en wil ook kleinere, lokale projecten steunen via het Brussels Airport Fonds. Elke organisatie kon projectsteun aanvragen tussen € 1.000 en € 10.000 per project, in totaal wordt er dit jaar 150.000 euro aan steun toegekend.

Uit de 29 ingediende dossiers, selecteerde de jury 18 projecten, gericht op natuur en milieu, energie of mobiliteit die mensen en hun omgeving samenbrengen. Daarbij ook enkele in onze regio.

▪ Borrekensveld

In de gemeente Grimbergen wordt het Borrekensveld getransformeerd tot een groene

speel- en ontmoetingsplek. Het doel is om niet alleen de buurtbewoners maar ook de

inwoners van Strombeek samen te brengen in een groene omgeving.

▪ Bij-zonder Bouwen (VZW Heemschut, Grimbergen)

Het MOT in Grimbergen bouwt een bijzondere vakwerkplaats geïnspireerd op traditioneel

Japans vakwerk. Het project richt zich op ecologisch, duurzaam en circulair bouwen en zal

onderdak bieden aan workshops en activiteiten rond historische bouwtechnieken. De

vakwerkplaats ligt in de waardevolle natuur- en erfgoedomgeving van het Prinsenbos.

▪ Strombeach '24 (VIVA1853)

Buurtinitiatief VIVA1853 organiseert voor de vierde keer Strombeach '24, een publiek

strand in Strombeek-Bever. Het project bevordert ontmoetingen en versterkt sociale

cohesie tussen buurtbewoners en verenigingen.

▪ Mijn Kijk Ap(art) (VZW Gemeenschapscentrum De Linde)

Een inclusief fotoproject, "Mijn Kijk Ap(art)," wordt gerealiseerd door De Ark (Haren/Brussel), De Klink (Diegem) en OTB (Kampenhout) rond de "beleving met dieren" in de zorgtuin. Het heeft als doel ontmoetingen tussen cliënten, netwerken en buurtbewoners te bevorderen. Dit zal resulteren in een expo in de zorgtuin van De Ark in Haren.