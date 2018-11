Brussels Airport House heet voortaan Aviato

Op Brussels Airport werken momenteel 20.000 mensen en is daarmee na de Antwerpse haven de grootste economische groeipool van het land. In 2013 werd het Brussel Airport House ingehuldigd. Dat centraliseert alle mogelijkheden over de tewerkstelling en opleiding op de luchthaven en verandert nu van naam: Aviato.



Niet alleen de naam is nieuw, er zijn ook nieuwe kantoren en een vernieuwde website. De bedoeling is om de meer dan 500 openstaande vacatures op de luchthaven sneller in te vullen. "Het wordt moeilijker en moeilijker om de werknemers te vinden op de markt. Daarom is het heel belangrijk dat we een organisatie zoals Aviato hebben die de match vindt tussen de werkzoekenden en de openstaande vacatures," zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airort.

Het eerste wapenfeit van Aviato gaat op 4 december door. Dan organiseert het tewerkstellingsbureau een jobbeurs over werken bij de luchthaven. Werkzoekenden kunnen er kennis maken met de vele werkgevers die Brussels Airport rijk is en ontdekken welke vacatures er zijn.