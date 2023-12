Brussels Airport informeert over vergunningsaanvraag: "Geluidsimpact zal ondanks groei afnemen"

Brussels Airport geeft vandaag toelichting bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek is daarover van start gegaan. In het dossier zit ook een milieueffectenrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. “Daaruit blijkt dat de geluidsimpact van de luchthaven de komende jaren zal afnemen, ondanks de voorspelde groei op het vlak van passagiers en cargo,” klinkt het bij Brussels Airport. De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven loopt tot 8 juli 2024.