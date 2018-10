Brussels Airport meet grondlawaai

Brussels Airport gaat de komende weken in Steenokkerzeel het grondlawaai van de luchthaven meten.Dat is voornamelijk afkomstig van het geluid van ronkende motoren.

Vooral net voor het opstijgen en bij het proefdraaien kan het geronk van de motoren op de tarmac voor hinder zorgen bij de buurtbewoners, vooral dan in Steenokkerzeel. Het geluid is herkenbaar als een constant fluitend gezoem. Iets waar de inwoners van Steenokkerzeel volgens burgemeester Kurt Ryon zeven dagen op zeven last van hebben.

"De geluidshinder wordt ook veroorzaakt door het proefdraaien van vliegtuigen. In sommige gevallen zijn dergelijke proefdraaibeurten nodig en reglementair verplicht na een onderhoudsbeurt aan de motoren van een toestel om de veiligheid van de vliegtuigoperaties te garanderen. Brussels Airport belooft al jaren om een geluidsdichte loods te bouwen, maar vandaag staat die loods er nog altijd niet," zegt burgemeester Ryon.

De luchthavenuitbater gaat op vraag van Steenokkerzeel wel geluidsmetingen naar die proefdraaiactiviteiten laten uitvoeren. "Het is de eerste keer dat dat gebeurd. Die metingen komen in de Gorislaan, Lo-Molen, Kortenbergsesteenweg en Haachtsesteenweg en moeten het bewijs geven dat er niet alleen lawaai is van vliegtuigen in de lucht, maar ook aan de grond," besluit Ryon.

De metingen vinden plaats van half september tot midden november. Enkele weken nadien worden de resultaten verwacht.