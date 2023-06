Brussels Airport renoveert gebouw voor Aviation Talent Hub

De Aviation Talent Hub wordt het centrale educatiecentrum voor de luchtvaart op de luchthaven in Zaventem. In het gerenoveerde gebouw komen klassieke klaslokalen en praktijkruimten, maar ook een ultramodern digitaal opleidingscentrum. Aan de hand van de meest moderne infrastructuur vergroten medewerkers hun kennis over de luchthaven en de luchtvaart. Er komt ook een Experience Center, een belevingscentrum voor luchthavenjobs. Daarmee wil Brussels Airport nieuw talent enthousiasmeren en inspireren.

De Aviation Talent Hub zal voldoen aan de hoogste normen op het gebied van energie-efficiëntie dankzij het gebruik van de nieuwste technieken, met groengevels en zonnepanelen op het dak. Het gebouw is centraal gelegen op de luchthaven en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets.

De renovatiewerken worden in verschillende fases uitgevoerd. Eind dit jaar moet de benedenverdieping klaar zijn. Eind volgend jaar moet het volledige gebouw opgeleverd worden, zodat de Aviation Talent Hub en het nieuwe Experience Center begin 2025 operationeel zijn.