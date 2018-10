Brussels Airport vandaag: chaos, chaos en chaos

De staking brak gisteren in de namiddag uit. De vakbonden hekelen het 'gebrek aan sociaal overleg' en 'gebrek aan respect voor de wetgeving'. Het zou onder meer gaan om het niet nakomen van gemaakte afspraken rond overuren, rusttijden tussen twee shiften en maaltijdpauzes. Volgens de vakonden zou ook de loonadministratie van Aviapartner in de soep draaien.

150 vluchten zijn vandaag al zeker geannuleerd, gisteren waren er dat 25. Ook andere vluchten ondervinden hinder, al zou het volgens Brussels Airport enkel om vluchten zijn waarbij Aviapartner de bagageafhandeling verzorgt. Het gaat onder andere om vluchten van Ryanair en TUI Fly. Zij hebben net als Easyjet en British Airways vluchten afgeleid naar Charleroi, Luik en Rotterdam. De vluchten van Swissport zijn niet getroffen.

De staking blijft al zeker tot in de namiddag duren. Die komt op een druk moment voor de luchthaven, net voor de herfstvakantie. Vandaag worden er zo'n 45.000 reizigers verwacht. Brussels Airport raadt reizigers aan om na te gaan wie de bagageafhandelaar is van hun luchtvaartmaatschappij en om enkel handbagage mee te brengen naar de luchthaven.

Foto: Twitter

.@Ryanair @BrusselsAirport the best advice they can offer ‘best of luck’ pic.twitter.com/qIF8jzcsow

— Brian Dawson (@BPD1985) October 25, 2018