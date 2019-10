Brussels gewest zet door met slimme kilometerheffing

De Brusselse regering zal het gebruik van de auto binnenkort belasten. Dat blijkt uit het Klimaatplan dat gisteren is goedgekeurd. Ook zouden alle wagens met verbrandingsmotoren vanaf 2035 verboden worden op Brussels grondgebied. Het Brusselse klimaatplan is het eerste deel van een groter plan dat ons land tegen eind dit jaar moet voorleggen aan de Europese Commissie.

Een paar maanden geleden was er commotie toen de nieuwe Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) zonder overleg met Vlaanderen of Wallonië aankondigde een slimme kilometerheffing te willen invoeren. Nu blijkt de hele Brusselse regering achter dat idee te staan en komt er definitief een hervorming van de verkeersbelasting, weet De Standaard.

Zo zal het gebruik van de wagen in Brussel belast worden. Daarbij wordt een systeem uitgedacht waarbij elke pendelaar die van Vlaanderen of Wallonië naar de hoofdstad rijdt, zal betalen. De Brusselaars zullen gecompenseerd worden door een hervorming van de verkeersfiscaliteit. Het hele systeem zou in de lente van 2020 concreet moeten worden.

De inkomsten de slimme kilometerheffing zullen gebruikt worden om te investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en voetgangerboulevards.