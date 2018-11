Brusselse actiegroep wil delokalisatie van vluchten Brussels Airport

In Mexico-stad wordt sinds enkele jaren een nieuwe luchthaven gebouwd die de op de twee na grootste ter wereld zou worden en jaarlijks 66 miljoen kiezers bedienen. Het project werd begroot op 11,3 miljard euro en een eerste deel zou in 2020 opengaan. Ondanks het feit dat er al voor 4,3 miljard euro gespendeerd is aan bouwkosten worden de werken stopgezet en het project geschrapt. Dat heeft Lopéz Obrador, die op 1 december aantreedt als nieuwe Mexicaanse president, aangekondigd. Hij verwees hierbij naar het feit dat het project zopas in een nationaal referendum met een meerderheid van 70 procent verworpen werd. Critici van het project wezen op de ecologische schade. Als alternatief wil Obrador de huidige luchthaven uitbreiden naar een aanpalende militaire basis.

Coeur-Europe hoopt dat voor Brussels Airport gelijkaardige beslissingen genomen zullen worden om de lawaaihinder voor omwonenden te verminderen. "We pleiten er vooreerst voor dat de nachtelijke cargovluchten - het gaat vooral om DHL - naar Oostende en Luik verplaatst worden", adlus woordvoerder Jean-Noel Lebrun.

"Nergens anders in Europa heeft DHL een luchthaven zo dicht bij een grote stad als Brussel. DHL zou hierbij de sortering van de pakjes in Zaventem kunnen blijven doen. Daarnaast moeten de vluchten die 's morgens tussen 6 en 7 uur opstijgen, dat zijn vooral charters, gedelokaliseerd worden naar Charleroi en de militaire luchthaven van Beauvechain", aldus Lebrun.