Brusselsesteenweg dicht voor alle verkeer

Vanaf morgen zijn op de Btrusselsesteenweg alleen nog voetgangers en fietsers welkom. Al maanden geldt op de Brusselsesteenweg in Vilvoorde, van aan de vaartbrug tot aan de grens met Brussel, een verbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Maar ondanks die tonnagebeperking blijven veel truckchauffeurs de Brusselsesteenweg gebruiken. Omdat het uitschrijven van boetes en zelfs het in beslag nemen van vrachtwagens hen niet op andere gedachten kan brengen, neemt burgemeester Hans Bonte een drastische maatregel. Er was hulp gevraad van de federale politie maar die komt er niet.

"We hebben bericht gehad dat er geen federale reserve meer was voor zulke taken. Dus het enige wat je dan nog van veiligheidsoverweging is de noodmaatregel uitvaardigen om de Brusselsesteenweg helemaal af te sluiten."

Een aantal firma's uit de Grimbergse kanaalzone iets verderop verzet zich tegen de tonnagebeperking en diende klacht in bij de provinciegouverneur. Die schorste het verbod, maar het Vilvoordse stadsbestuur ging in beroep. In afwachting van wat de Vlaamse regering nu zal beslissen beslissen, blijft de tonnagebeperking voorlopig gelden.

De bewoners van de wijk Lenterik zullen hun woning wel nog kunnen bereiken. Als het van Bonte afhangt, dan blijft de Brusselsesteenweg al zeker dicht voor alle verkeer tot februari volgend jaar. Dan wordt de steenweg hersteld en heringericht.