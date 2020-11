Brusselsesteenweg gaat een weekend volledig dicht, politie voert extra controles uit

Sinds deze zomer voert Wegen en Verkeer werkzaamheden uit op de Brusselsesteenweg (N9) in Asse. Over een afstand van twee kilometer wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De eerste fase van de herinrichting is bijna afgelopen. Dit weekend gaat de steenweg volledig dicht ter hoogte van de Langestraat voor asfalteringswerken.

De steenweg is afgesloten vanaf vrijdagavond om 20 uur tot maandagochtend. Voor de omleidingen werd een uitgebreid signalisatieplan uitgerold. De lokale politie zal op het terrein controles uitvoeren op sluipverkeer, tonnagebeperking en snelheid. “Gisteren hebben wij in de avondspits op één van de populaire sluiproutes 102 van de 112 bestuurders betrapt op te snel rijden”, verduidelijkt Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “De snelheid is daar beperkt tot 30 kilometer per uur. Een bestuurder reed er maar liefst 94 kilometer per uur.”

Tweede fase uitgesteld

Als de weersomstandigheden meevallen zal de Brusselsesteenweg na dit weekend volledig opengesteld worden voor het verkeer. De tweede fase wordt uitgesteld en zal ten vroegste begin januari van start gaan. “Met het bouwverlof eind december en de grotere kans dat de werken in december stilvallen door het slechte weer, zou het verkeer mogelijk een langere periode hinder ondervinden terwijl er niet gewerkt wordt”, meldt Wegen en Verkeer.