Brutale inbraak bij Gooikse opticien

De werkloosheid in Halle-Vilvoorde staat op het laagste punt in tien jaar. In februari van dit jaar waren er 15.338 werkzoekenden in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid in Halle-Vilvoorde wel opmerkelijk trager tegenover de rest van Vlaanderen.