Buitenring volledig dicht in Jette: "Twee uur file, één dode"

De ring rond Brussel is tussen afrit UZ Jette en Groot-Bijgaarden volledig versperd door twee ongevallen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden. Er staat nu al twee uur file tussen Jette en Vilvoorde. Bij het ongeval is ook één dode gevallen, daardoor is het parket ter plaatse. De afhandeling zal nog enige tijd duren.

Rond half vijf vanacht botsten een aantal wagens ter hoogte van Zellik op elkaar , waarbij één auto op z'n zij is beland. In de staart van de file is vervolgens een zwaar ongeval gebeurd met drie vrachtwagens en een personenwagen. Twee vrachtwagens zijn in brand gevlogen. De personenwagen belandde onder één van de vrachtwagens, de chauffeur overleefde de klap niet.

De bluswerken zijn volop aan de gang, maar de hinder zal nog uren duren. De buitenring is volledig afgesloten, al het verkeer moet de autosnelweg in Jette verlaten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staat er een file vanaf Vilvoorde, goed voor wachttijden tot twee uur. De autosnelweg is intussen afgesloten vanaf Wemmel. Je kan via de A12 ook de buitenring niet oprijden.

Ook de binnenring staat een kijkfile vanaf Groot-Bijgaarden, met als gevolg ook de nodige hinder op de E40. Daar is het aanschuiven vanaf Ternat. "Met de ochtendspits gaan die files nog meer aandikken. Het is dus best om de omgeving te vermijden," besluit het Vlaams Verkeerscentrum.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West

update #R0 ongeval op de buitenring in Jette. De weg is er volledig versperd. Volg de omleidingen. Nu al bijna 1 uur file. De hinder zal nog lang duren. https://t.co/na9gceX0H4 pic.twitter.com/7F5RKbpTaA — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) September 3, 2018