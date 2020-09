Buitenschoolse opvang Meise vreest sluiting door te weinig capaciteit op bussen

Het gemeentebestuur van Meise besliste om het busvervoer in oktober maar op beperkte capaciteit te herstarten. Er mogen omwille van social distancing op de drie bussen van de gemeente maar 50 van de 150 kinderen die normaal van het busvervoer naar huis of naar kinderopvang Pagadder gebruik maken, mee. Meise voert die maatregel in uit vrees voor meer besmettingen. “Als de 60 pagadders niet mee kunnen, dan betekent dit het einde van Pagadder, waarbij drie personeelsleden op straat staan en 60 kinderen geen opvang meer hebben”, zegt verantwoordelijke Lieve Hellinckx van Pagadder. “Onvoldoende kinderen geraken dan van de school naar onze opvang in Oppem.”

Pagadder regelde het busvervoer voor september zelf door een externe busfirma als noodoplossing. “Maar de hoge kosten van deze noodoplossing zijn financieel gezien niet langer dan een maand haalbaar. Zonder schoolbus kunnen we het bestaan van Pagadder niet langer verzekeren, want als er te weinig kindjes hier geraken, kunnen we niet open houden”, klinkt het bij Pagadder.

De ouders reageren verbolgen. “Er is te weinig communicatie vanuit de gemeente”, zegt mama Anouk Kielemoes van zoontjes Oliver en Jack. “Waarom kan er in andere gemeenten wel busvervoer worden opgestart en in Meise niet? Hoe gaan we ons als ouders organiseren? We werken beiden en zien geen oplossing voor de opvang van onze kinderen na schooltijd als ze niet tot bij Pagadder geraken met de bus.”

Mama Lara Spaan van Pagadder Mathias vindt de toestand zoals andere ouders onaanvaardbaar. “Busvervoer van kinderen jonger dan 12 jaar -die in Pagadder in een bubbel zitten- kan perfect georganiseerd worden. Nu zitten we met de handen in het haar. Hoe gaan we onze kroost naar de opvang brengen, als we zelf beiden werken en geen andere oplossing hebben?

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) begrijpt de frustraties van de ouders, maar haalt aan “dat het bestuur geen risico wil nemen en de social distancing ook op busvervoer wil handhaven.” “We zitten nu al met één klas die dicht is in een lagere school in Meise, we vrezen dat er een tweede klas in een andere school volgt. Ik wil geen nieuwe lockdown van de scholen”, reageert de burgemeester. “Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) raadt ons aan om pas binnen vier weken te starten met busvervoer. Wij hervatten dit vanuit de gemeente al vroeger op 5 oktober, maar dus inderdaad met halve capaciteit op de bussen. Het bijkomend probleem is dat elke begeleider van de drie bussen, geen andere taak meer mag uitvoeren omwille van de coronamaatregelen. Die kunnen we dus ook niet meer inzetten in schooltoezicht.”

Meise voert criteria in voor wiens kind er wel mag meerijden met de bus. “Zo zullen ouders die niet beschikken over een auto of gepast vervoersmiddel voorrang krijgen, net als één oudergezinnen en kinderen die niet kunnen opgevangen worden door een lid uit de bubbel of ouders die geen thuiswerk kunnen verrichten. Het is in die volgorde dat de criteria gelden. Ik betreur dit zelf, maar het kan niet anders. We zitten zelf qua busvervoer aan onze maximumcapaciteit”, besluit de burgemeester.