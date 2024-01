Burgemeester Bonte dreigt met verbod op behandeling van gevangenen in AZ Jan Portaels

Vilvoords burgemeester Hans Bonte dreigt te verbieden dat gedetineerden worden verzorgd in het AZ Jan Portaels. Aanleiding is een ernstig incident met een patiënt die werd overgebracht uit de gevangenis van Haren. Bonte eist duidelijke veiligheidsafspraken. “Anders moet ik ingrijpen", zegt Bonte.

Het incident dateert van 15 december. De gedetineerde ontstak in een agressieve woedebui en vernielde grotendeels zijn ziekenhuiskamer. Ondertussen bevrijdde hij zich van zijn boeien en stond hij op het punt om door het raam te klimmen. De cipiers, die de gedetineerde vergezelden, kregen de situatie niet onder controle. Een toegesnelde politiepatrouille van politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) kon de man uiteindelijk immobiliseren en zo keerde de rust terug in het ziekenhuis.

Van zodra het nieuws bekend raakte, nam burgemeester Bonte naar eigen zeggen het initiatief om alle veiligheidsactoren te informeren en aan te dringen op duidelijke en sluitende afspraken om nieuwe incidenten te voorkomen. “Zo werd een overleg georganiseerd met de gevangenisdirecteur, de directie van AZ Jan Portaels en de korpsleiding van politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). Ook bij de gouverneur van Vlaams- Brabant werd aangedrongen op een sluitend veiligheidsprotocol.”

Bonte merkt echter sindsdien nauwelijks of geen beweging in de zaak. “Het blijft een discussie tussen politiediensten over wie wat doet. Met als gevolg dat ik dit nu ook aankaart bij de minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ik heb door middel van een formele brief namens het politiecollege gevraagd om er dringend naar te kijken en duidelijkheid te verschaffen.”

“We zijn er ons zeer bewust van dat ook zieke gedetineerden recht hebben op dringende geneeskundige zorgen”, vervolgt Bonte. “Maar dit moet gebeuren met de maximale veiligheid voor het ziekenhuispersoneel, de andere patiënten, aanwezigen en de veiligheidsdiensten. Tijdens de behandeling moet er ook de grootste garantie worden geboden dat de gedetineerde tijdens het overbrengen of tijdens het verblijf niet in staat is om te ontsnappen. Zonder dergelijke sluitende garanties die vastliggen in een veiligheidsprotocol ga ik moeten zeggen dat er geen enkele gedetineerde nog binnenkomt in het AZ Jan Portaels.”