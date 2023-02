Burgemeester Jan Desmeth: ‘Eind volgende week iedereen weg uit Ibis-hotel’

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de veiligheids- en hulpdiensten hebben samengezeten met de betrokken partijen over een plan van aanpak wat betreft de 163 asielzoekers die sinds gisteren verblijven in het Ibis-hotel in Ruisbroek. Tegen de tweede helft van volgende week zullen volgens dat plan alle asielzoekers zijn weggehaald in Ruisbroek.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw riep vanochtend opnieuw de gemeentelijke veiligheidscel samen. Ook vertegenwoordigers van de kabinetten van Brussels minister-president Vervoort, staatssecretaris De Moor, Vlaams minister Weyts, het Agentschap Integratie en Inburgering, de Vlaamse Gezondheidsinspectie en het Ibis-hotel waren dit keer op het appel.

“Een plan van aanpak werd uitgewerkt waarbij tegen de tweede helft van volgende week iedereen zal opgevangen worden in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afhankelijk van hun recht op internationale bescherming”, laat burgemeester Jan Desmeth (N-VA) weten. “Alles is tot nu toe zonder incidenten verlopen. Het hotel heeft privé-bewaking ingeschakeld en de lokale en federale politie houden versterkt toezicht in de buurt van het hotel. We doen er alles aan om deze onvoorziene opvang in humane omstandigheden te laten verlopen. Toen bleek dat er vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen ontbijt kwam vanochtend, heeft de gemeente daar, op kosten van het Gewest, lastminute zelf voor gezorgd.”