Burgemeester na dodelijke home invasion en gewapende overval: “Voorlopig ga ik uit van toeval”

Willy Segers, de burgemeester van Dilbeek, gaat samenzitten met de politie en het parket om de opeenvolging van zwaar geweld in zijn gemeente te bespreken. Bij een gewapende overval en een home invasion vielen in het totaal één dode en drie gewonden. Voorlopig gaat de burgemeester uit van toeval.

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man om het leven bij een home invasion. Zijn moeder raakte zwaargewond. Zaterdag overvallen twee gewapende personen op klaarlichte dag een juwelierszaak in het centrum van Dilbeek. De juwelier en een klant raken lichtgewond. De feiten spelen zich op amper twee kilometer van elkaar af. “Het zijn twee criminele feiten van een zwaar kaliber op twee dagen tijd, dat is toch even schrikken”, zegt burgemeester Willy Segers.

Dilbeek is door zijn ligging uitgelezen terrein voor criminelen. De gemeente grenst aan een grootstad en telt heel wat vluchtwegen. “De criminaliteit van de afgelopen dagen is toch uitzonderlijk. De dossiers zijn in handen van de federale gerechtelijke politie”, gaat Segers verder. “Ik ga persoonlijk uit van toeval, maar dat moeten de onderzoeken uitwijzen. Er waren geen signalen de voorbije weken of maanden dat er een verschuiving is van bepaalde criminele feiten.” Dilbeek gaat met de politie en het parket nagaan of er extra maatregelen nodig zijn.