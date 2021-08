Burgemeester Snoeck: ‘Riolering Essenbeek wordt voldoende schoongemaakt’

Maandagavond protesteerden een vijftigtal buurtbewoners en de Halse N-VA-fractie aan de vijver van Essenbeek. Verschillende woningen in het gehucht van de Mariastad liepen zaterdagavond onder water. “Die overstromingen hadden vermeden kunnen worden als de riolering en de waterputten voldoende geruimd waren”, wezen de inwoners het stadsbestuur met de vinger.

Volgens burgemeester Marc Snoeck is er geen sprake van nalatigheid. “Onze diensten hebben mij bevestigd dat het onderhoud van de waterputten en het verzamelriool zeker en vast niet het probleem vormen”, aldus Snoeck. “In april 2020 zijn ze nog zeer grondig gekuist. De rioolroosters worden door de stad vier tot zes keer per jaar gereinigd. De getroffen woningen liggen in overstromingsgevoelig gebied en er is afgelopen weekend opnieuw veel regen gevallen. Het was de natste zomer ooit sinds het begin van de waarnemingen. Dat hebben we jammer genoeg ook gevoeld in enkele delen van onze stad." Rioolbeheerder Farys kreeg in juni de opdracht van de stad om een hydraulische studie uit te voeren.

Bouwproject

De buurtbewoners en oppositiepartij N-VA verzetten zich ook tegen een bouwproject aan de vijver van Essenbeek. Een projectontwikkelaar wil er elf woningen optrekken. “Wij hebben die bouwvergunning twee keer afgewezen, maar de Raad van Vergunningsbetwistingen heeft ons in beroep teruggefloten”, weerlegt de burgemeester de kritiek.