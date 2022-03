Burgemeester Steenokkerzeel trekt zelf naar Oekraïense grens om hulp te bieden

Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel, trekt volgende week samen met een schepen en een ondernemer naar de Pools-Oekraïense grens. “Zo kunnen we de hulpgoederen die onze inwoners hebben ingezameld zelf overhandigen en zijn we zeker dat ze in goede handen terechtkomen.”