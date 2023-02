Burgemeester Vilvoorde laat twee restaurants sluiten: 'Opeenstapeling van inbreuken'

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte laat restaurant Thai Wok Express op het Heldenplein sluiten. Ook Mr Burger even verderop, die in dezelfde vennootschap zit, mag niet openen. Volgens Bonte gaat het om een opeenstapeling van problemen en inbreuken. Uitbater Mounir Touzani schreeuwt zijn onschuld uit.

Volgens burgemeester Bonte zijn de restaurants bij herhaling tegen de lamp gelopen bij de federale inspectiediensten. "Er is ook een probleem van brand- en zelfs voedselveiligheid, zo werd op een bepaald moment vastgesteld", legt Bonte uit. "Er zijn hoorzittingen geweest met de eigenaar maar er is dus ook een negatief advies ten aanzien van de vennootschap en personen erachter vanwege de politiediensten.” Bonte stipt ook aan dat er geen exploitatievergunning is voor de zaak. “Kortom: ze zijn voor geen kanten in orde en zijn verschillende keren tegen de lamp gelopen. Daardoor zie ik mij verplicht die moeilijke beslissing te nemen.”

Eigenaar Mounir Touzani reageert vol ongeloof. “Ik weet nergens van. Nog nooit heb ik hier problemen gehad. Drie maanden geleden dachten ze dat hier een jobstudente in het zwart werkte omdat ze haar contract niet had getekend maar dat was gewoon een vergetelheid. Twee weken geleden was er ook een inspectie. Net zoals overal valt er wel eens iets van voedsel op de grond bij het klaarmaken maar hier werd dat dan meteen genoteerd. Terwijl we wel degelijk heel hygiënisch te werk gaan.”

Touzani zit in zak en as. “Ik heb hier vier jaar elke euro die ik heb ingestoken. Alles wat ik heb, heb ik in het restaurant gestoken. Als zelfstandige heb ik niks meer opzij staan. Als dit klopt heb ik zelfs geen appartement meer want dan kan ik de huur niet meer betalen. Ook voor mijn kok en andere mensen die met mij werken is dit heel erg. Ik wil hierover met de burgemeester praten. Ik ben bereid om alles te doen om het restaurant open te houden.”