Burgemeester Walter De Donder kritisch: “Sluizen en stuwen zijn al lang verouderd”

De situatie als gevolg van de wateroverlast in Affligem blijft zorgwekkend. Burgemeester Walter De Donder uit zich kritisch over het feit dat de sluizen en stuwen verouderd zijn in de regio. Ook zijn heel wat woningen gebouwd in overstromingsgevoelig gebied.

Dat de Dendervallei en ook Affligem gevoelig zijn voor overstromingen is te linken aan de sluizen en stuwen die in de regio verouderd zijn, vindt De Donder. Volgens de burgemeester wordt al sinds 2010 gepraat over de aanpak van de verouderde stuwen vanaf de grens van Vlaanderen tot in Aalst, maar is er nog niets concreet gedaan.

Daarnaast kaart hij aan dat veel huizen in Affligem gebouwd zijn in overstromingsgevoelig gebied. Het zou gaan om 14% van de huizen (cijfers provincie Vlaams-Brabant). Volgens De Donder is er bij het toekennen van vergunningen te weinig aandacht besteed aan de watergevoelige gronden. De hogere overheden zouden volgens hem de lokale besturen niet voldoende gewaarschuwd hebben om de gronden in kwestie niet te bebouwen.

Bron: VRTnws