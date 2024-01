Burgemeesters en Vlaams parlementslid gemeenten Zennevalei bieden parket volwaardige locatie aan in Halle

De drie burgemeesters van de Zennevallei-gemeenten en Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) bieden het parket Halle-Vilvoorde een onderkomen aan op de justitie-site in de stad Halle. Sinds 2014 huist het parket op twee locaties in Asse, maar die gebouwen zijn sterk afgeleefd. Er wordt al tien jaar gesproken over een nieuwbouw voor het parket op de Asphaltcosite in Asse, maar ook die plannen staan al een tijd on hold. “Hallunicant, als je weet dat er gebouwen instapklaar zijn in Halle,” zegt Tiebout.

Als symbolische actie legden de burgemeesters van Beersel, Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester), Halle, Marc Snoeck (Vooruit) en Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA) samen met Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout vanmorgen parket aan op de justitie-site in Halle. Daarmee lieten ze verstaan dat het parket Halle-Vilvoorde er welkom is. “Met een toewijzing van een justitiehuis en een Veilig Huis aan de stad Halle, lijkt het mij logisch om daar ook het parket (tijdelijk) onder te brengen. Dat is meteen ook het ideale moment om de politierechtbank een waardig onderkomen te geven,” stelt burgemeester van Halle Marc Snoeck.

“De gebouwen waar het parket sinds 2014 gehuisvest is in Asse, omvatten een vroegere rijkswachtkazerne en een oud rusthuis. Die voldoen al lang niet meer aan de hedendaagse normen en er is een gebrekkige beveiliging. Verdachten kunnen er zelfs niet voorgeleid worden bij de procureur,” legt burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen uit.

Er is al tien jaar sprake van een nieuwbouw. Maar sinds de FOD Financiën besliste toch niet naar de Asphaltcosite te verhuizen, staan alle plannen voor de herinrichting van de locatie on hold. Ook die voor het parket dus. “Echte hulp voor het parket Halle-Vilvoorde is nu nodig. Niet alleen voor de werking ervan, maar ook voor de medewerkers die in moeilijke en onveilige omstandigheden werken,” vervolgt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth.