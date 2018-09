Burgemeesters Vlaams-Brabant voeren druk op minister Bellot op

In een brief aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot vraagt het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant uitleg over de organisatie van een Staten-Generaal over de vliegroutes vanop Brussel Airport. Een rechter besliste enkele maanden geleden dat die tegen 17 september moet georganiseerd worden.

Het vonnis, dat er kwam op vraag van de burgemeesters van Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel, verplicht Bellot op straf van zware dwangsommen om uiterlijk binnen de 90 weken de aanpassingen aan de vliegroutes die in 2012-2014 werden doorgevoerd in het kader van het plan-Wathelet ongedaan te maken en een nieuw plan uit te werken dat rekening houdt met de grondrechten van alle betrokken burgers.

De rechter beval Bellot bovendien uiterlijk op 17 september een staten-generaal te organiseren met politieke en andere belanghebbenden die een advies moeten geven over de te gebruiken vliegroutes en de geplande vliegwet.

"We zien een dergelijke dialoog als een startpunt om tot een breed gedragen oplossing te komen met alle rechtstreeks betrokkenen. Graag willen we u vragen om ons te informeren over de organisatie van deze Staten-Generaal zodat we ons als betrokken lokale besturen kunnen voorbereiden," aldus het Platform Luchthaven regio Vlaams-Brabant.

Tegen het vermelde vonnis werd inmiddels beroep aangetekend. Dat gebeurde onder meer door Wezembeek-Oppem dat vreest dat het schrappen van het plan-Wathelet een terugkeer betekent naar het vroegere plan-Anciaux dat 'als een totale ramp voor de oostrand van Brussel' bestempeld wordt.

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt in zijn brief aan Bellot ook betrokken te worden bij de opmaak van de milieueffectenstudie die het studiebureau ENVISA in opdracht van de minister momenteel maakt naar de hinder die voortkomt uit de activiteit op en rond de luchthaven.

Bellot verwacht van ENVISA ook alternatieve oplossingen die een vermindering van de geluidshinder mogelijk maken. "Gelet op het belang van de objectivering van de situatie van de geluidshinder zijn we vragende partij om hierbij betrokken te worden," aldus het Platform.