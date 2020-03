Burgerforum Luchthavenregio pleit voor lage-emissiezone rond luchthaven

De luchtkwaliteit op en rond de luchthaven van Zaventem is vergelijkbaar met die van een grootstad. Dat blijkt uit metingen die de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in 2018 en 2019 uitvoerde. Het Burgerplatform Luchthavenregio denkt daarom aan een lage-emissiezone rondom Zaventem.

De hoogste piekconcentraties doen zich volgens de studie voor aan de kop van de start- en landingsbanen. Ook de windrichting speelt een rol. Daardoor krijgen vooral de gebieden in het oosten en noordoosten vele concentraties ultrafijnstof te verwerken. Steenokkerzeel, Kampenhout en Erps-Kwerps krijgen de volle laag. De pieken doen zich vooral voor tijdens de ochtend- en avondspits, wanneer het ene na het andere vliegtuig vertrekt.

De dorpskern van Steenokkerzeel slikt soms concentraties ultrafijnstof die tot tien keer hoger zijn dan die in een grootstad. Het gaat om korte, hevige concentraties. "De resultaten zijn heel onrustwekkend", zegt Henk Cuypers van het Burgerplatform Luchthavenregio in De Standaard. "Wij pleiten voor een lage-emissiezone rond de luchthaven. Op termijn mag er alleen nog plaats zijn voor zuinige vliegtuigen. En een uitbreiding van de luchthaven met deze metingen is het fatsoen helemaal voorbij."

Bugerplatform Luchthavenregio pleit ook voor een plafond van 250.000 vliegbewegingen per jaar. Vorig jaar waren er dat 16.000 minder. Het forum wil ook dat er niet geraakt wordt aan het maximum vliegbewegingen per uur. Het Burgerforum vindt het wel positief dat de luchthaven zelf actie onderneemt om de uitstoot ultrafijnstof te reduceren. Zo komt de studie van VITO er op vraag van Brussels Airport, dat zelf ook zijn actieplan rond ultrafijn stof recent aanscherpte na de resultaten.

"Zo beperken we de taxitijd van vliegtuigen tot een absoluut minimum, mogen vliegtuigen daarbij maar één motor gebruiken en hebben we een leidende rol in een Europees onderzoeksprogramma rond biofuel", zegt de luchthaven van Zaventem. "Verder wordt het gebruik van zuinige toestellen gestimuleerd en onderzoeken we ook de mogelijkheden om elektrisch te taxiën."