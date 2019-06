Bus gemeenschool Walfergem betrokken bij motorongeval E40

De bus die gisterenavond een motorrijder aanreed op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde, is een schoolbus van de gemeenteschool in Walfergem bij Asse. De kinderen op de bus kwamen terug van een schoolreis in Plopsaland en maakten het ongeval van dichtbij mee. Ze zijn fysiek ongedeerd. Gisterenavond kregen zij al de nodige steun van het schoolteam, slachtofferhulp en de gemeente.