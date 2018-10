Reizigers houden best rekening met hinder in heel onze provincie.De hinder is het grootst in de Rand rond Brussel, zowel in het Pajottenland, de Druivenstreek en het stadsnet van Leuven. In de rest van de provincie is het aanbod beter, maar ook daar vallen ritten weg.

Reizigers wordt aangeraden voor vertrek eerst de website van De Lijn te raadplegen op www.delijn.be.