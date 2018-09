Buurt heeft bedenkingen bij winkelcentrum Kampenhout-Sas

Gisteravond heeft MG Real Estate tijdens een infovergadering de plannen uit de doeken gedaan van het winkelcentrum dat mogelijk op de plek komt van de voormalige witloofveiling in Kampenhout. De buurt stelt zich onder meer vragen over het verkeer. Dat meldt Radio 2.

Op de veilingsite zouden een 17-tal winkels komen, waaronder voeding- kleding- en elektronicawinkels en een parking voor meer dan 600 wagens. De gemeente Kampenhout wil er ook een zwembad bouwen als het daarvoor partners vindt.

Uit de infovergadering gisteren blijkt dat de buurt vooral het extra verkeer vreest. Het winkelcentrum komt namelijk aan de kruising van twee drukke wegen, namelijk de Haachtsesteenweg en Leuvensesteenweg. Het verkeer daarop zoekt vandaag al sluiproutes in de straten rondom.

De buurt dat dat sluipverkeer nog meer zal toenemen met de komst van de winkels. Bouwheer MG Real Estate belooft alvast om twee rotondes aan Kampenhout-Sas aan te pakken zodat het verkeer sneller doorstroomt.

Verder vraagt de buurt zich ook af of er nog extra winkels nodig zijn in de omgeving. Zowel de Haachtsesteenweg als de Leuvensesteenweg staan bekend om wegen met heel wat baanwinkels. In het winkelcentrum zouden winkels van gelijkaardige grootte komen, maar dan wel geclusterd. UNIZO maakte zich eerder al zorgen over de verhoogde concurrentie.

Het openbaar onderzoek loopt tot 15 september. Tot dan de buurt bezwaarschriften indienen.