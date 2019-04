Buurt ontruimd door hevige brand

In Vilvoorde woedt momenteel een hevige brand in een industrieel pand in de Mechelsestraat. De huizen in de buurt zijn ontruimd. Er vielen geen gewonden bij de brand.

De brand brak uit rond half elf. Brandweer en politie waren snel ter plaatse, maar de vlammen sloegen dan al uit het dak. Alle omliggende straten zijn afgesloten en het noodplan is van kracht. Zo'n 30 omwonden werden geëvacueerd. Zij worden opgevangen in de stedelijke sporthal. Bij de brand vielen geen gewonden. Omdat de brand dreigt over te slaan naar een vlakbij gelegen school wordt de brandweer bijgestaan door korpsen uit Puurs en Brussel.

"De brandweer is volop bezig om de brand onder controle te houden. Door de brand is er heel wat rookoverlast in het centrum. Er is momenteel geen indicatie dat er asbest aanwezig is in het gebouw, maar aan de bewoners van de omliggende straten wordt gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten," meldt de stad Vilvoorde.

Foto/Video: Corneel Buyck