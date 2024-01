Buurt start petitie tegen afschaffing haltes De Lijn: “Ons dorp is geïsoleerd, dichtstbijzijnde halte ligt op 1,8 kilometer”

De afschaffing van 27 bushaltes van De Lijn in Meise, zorgt voor heel wat protest. Zo is Rossem zwaar getroffen. “Heel ons dorp is geïsoleerd”, reageren inwoners uit Rossem boos. Zij starten een petitie. Oppositieraadslid Roel Anciaux (Samen Anders) brengt de kwestie op de gemeenteraad. Schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB+) wil alle klachten bundelen en voorleggen aan De Lijn.

De impact van de afschaffing van 27 bushaltes in Meise is groot. Onder andere in Rossem schrokken ze geen klein beetje. “Mijn dochter Paulien (14) gaat naar school in Virgo in Londerzeel”, legt mama Veerle Hooghe uit. “Vroeger kon ze gewoon 300 à 400 meter van onze woning in Rossemdorp de bus nemen aan de halte op de Veilinglaan. Maar door de afschaffing van die halte, ligt de dichtstbijzijnde halte maar liefst 1,8 kilometer ver. In de zomer kan ze met de fiets naar school, maar nu is dat niet te doen. Er zijn hier ook geen fiets- of voetpaden.”

Petitie

“Buren starten nu een petitie. We zijn met niet zoveel inwoners in Rossem en kunnen dus niet uitpakken met heel veel handtekeningen, maar de afschaffing van de haltes is er echt los over. Heel het dorp is nu geïsoleerd. Wie moeilijker te been is en geen eigen vervoer heeft, moet maar zijn plan trekken. Er is zelfs geen flexbus”, zegt Veerle Hooghe.

Gemeentepolitici reageren

Gemeenteraadslid Roel Anciaux (Samen Anders) brengt de kwestie alvast op de gemeenteraad. “Ik zal een resolutie op de gemeenteraad ter stemming voorleggen, waarbij we de Vlaamse regering oproepen om het openbaar vervoer in Meise te versterken, in plaats van af te bouwen”, zegt Anciaux.

Schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB+) zegt dat de haltes niet zomaar zijn afgeschaft.

“In Meise worden er van de 102 haltes in totaal 75 behouden”, zegt schepen Algaba. “Er worden twee keer twee haltes samengevoegd, vijf haltes verplaatst en vijf nieuwe haltes geplaatst. Achttien haltes worden geschrapt. Ik wil als schepen mijn verantwoordelijk gerust nemen, maar het gaat om een plan dat over heel Vlaanderen is uitgerold. We vragen nu eerst aan iedereen om alle klachten te melden via mobiliteit@meise.be , zodat we die kunnen voorleggen en bespreken met De Lijn”, reageert schepen van Mobiliteit Ruben Algaba (LB+).